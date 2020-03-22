РФ направит самолеты для помощи Италии в борьбе с коронавирусом

О поручении российского президента сообщили в Минобороны.

От России в Италию для борьбы с коронавирусом будут направлена авиагруппировка. В нее войдут военные медики, вирусологи и оборудование, предназначенное для борьбы с заболеванием. Согласно поручению президента РФ Владимира Путина команду необходимо собрать для доставки помощи Италии уже с 22 марта.

Ранее мы сообщали о том, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса и меры по противодействию заболеванию. Разговор состоялся по инициативе российской стороны. Российский президент выразил готовность оперативно помогать Италии в борьбе с коронавирусом и предложил конкретные меры.