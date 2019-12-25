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В Италии заявили, что арестованный за шпионаж имел ограниченный доступ к документам
Сегодня, 10:19
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lesjasap

В Италии заявили, что арестованный за шпионаж имел ограниченный доступ к документам

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Вальтер Биот подозревается в сотрудничестве с Россией.

В Италии заявили, что арестованный за шпионаж имел ограниченный доступ к секретным документам, Об этом рассказали местные журналисты из информационного агентства ANSA со ссылкой на выступление министра обороны Лоренцо Гуэрини. Чиновник высказал позицию ведомства на заседании профильных комиссий верхней и нижней палат парламента. Спикер пояснил, что говорит о местном военнослужащем Вальтере Биоте, которого подозревают в сотрудничестве со спецслужбами Москвы. 

Этот офицер имел право видеть документы под грифами, но не документы, касающиеся операций и деятельности НАТО.

Лоренцо Гуэрини, министр обороны Италии

Министр подчеркнул, что на данный момент ведомство не располагает материалами уголовного дела, поэтому не способно оценить степень секретности документов, в которым у Биот был доступ. По версии следствия, агент передал сотруднику российского посольства определенные бумаги.

Посол РФ в Италии надеется, что шпионский инцидент не отразится на отношениях стран.

Фото: Pixabay.com

Теги: агент, вальтер биот, италия, лоренцо гуэрини, минобороны, шпион
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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