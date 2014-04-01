  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Посол РФ в Италии надеется, что шпионский инцидент не отразится на отношениях стран
Сегодня, 11:31
68
lesjasap

Посол РФ в Италии надеется, что шпионский инцидент не отразится на отношениях стран

0 0

Сергей Разов заявил, что персоны нон-грата уже вылетели в РФ.

Посол России в Италии надеется, что шпионский инцидент не отразится на отношениях стран. Об этом дипломат заявил в интервью местному телеканалу "РАИ-ньюс-24". Сергей Разов подтвердил, что выдворенные из Италии сотрудники военного атташата вернулись домой. 

Этот инцидент вызывает глубокое сожаление, как и решение итальянской стороны об объявлении двух сотрудников военного атташата персонами нон-грата. Надо смотреть шире. Эти отношения многогранны и ни в коем случае не сводятся к отдельным неприятным эпизодам.

Сергей Разов, посол РФ в Италии

Представитель дипломатического ведомства России заявил, что при общении с членами МИД Италии акцентировал внимание коллег на то, что "шпионский инцидент" не должен негативно сказаться на конструктивном сотрудничестве между двумя странами.

Посольства 12 стран закрылись в КНДР.

Фото: Pixabay.com

Теги: италия, персоны нон-грата, посол, разведка, сергей разов, шпионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии