МИД Италии вышлет двух российских дипломатов из страны

Глава министерства иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо вышлет из страны двух российских дипломатов. Об этом он заявил послу России Сергею Разову, сообщает "РИА Новости". Такой шаг последовал из-за задержания российского офицера по обвинению в шпионаже в пользу России.
Напомним, в среду, 31 марта, российский офицер и итальянский капитан флота был задержаны в Риме по подозрению в шпионаже в пользу России при передаче секретных документов в обмен на деньги.
В связи с вызовом в министерство иностранных дел посла России в Италии мы передали последнему твердый протест итальянского правительства и уведомили о немедленном выдворении двух российских официальных лиц, причастных к этому очень серьезному делу.
Луиджи Ди Майо, лава министерства иностранных дел Италии в Facebook
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Фото: pixabaycom
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