В Польше арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

Следователи утверждают, он продолжил деятельность своего коллеги, который был задержан ранее по аналогичному делу.

Гражданина Польши задержали в Варшаве по обвинению в шпионаже в пользу Российской Федерации. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на Генеральную прокуратуру страны.

По данным ведомства, задержание состоялось в конце мая. Подозреваемого зовут Януш Н., он является экс-журналистом издания Wprost. Поляка обвиняют в шпионаже в пользу РФ. В прокуратуре утверждают, что гражданин продолжил деятельность своего коллеги, который был задержан ранее по аналогичному делу.

Януш Н. по поручению лиц, действующих в интересах российской разведки, пытался установить контакт с польскими и иностранными политиками, в том числе работающими в Европарламенте. из сообщения Генпрокуратуры Польши

В ведомстве отметили, что Януш осуществлял свою деятельность не только с территории Польши, но и других государств. Главной задачей подозреваемого считают ослабление позиций Польши на международной арене. Теперь ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

Ранее СМИ сообщали, что военные случайно раскрыли местоположение секретнейшего объекта с ядерным оружием.

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