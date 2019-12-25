В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

Задержанный свою вину не признает.

Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина страны, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает информационное агентство Polska Agencja Prasowa, ссылаясь на заявление представителя министра-координатора польских спецслужб Станислава Жарыня.

Задержанным является 66-летний Радослав С. По версии следствия, мужчина помогал ранее задержанному по делу о шпионаже в пользу иностранной разведки Марчину К., который сотрудничал со спецслужбами РФ. Отмечается, что Радослав С. не признал свою вину.

Задержанный гражданин поддерживал шпионскую деятельность разведки ФСБ России и действовал в соответствии с в ущерб интересам Республики Польша. из сообщения Агентства внутренней безопасности Польши

При обыске в квартире Радослава С. были изъяты личные вещи и документы, которые, утверждает Жарынь, "дополняют обширные доказательства" причастности гражданина Польши в инкриминируемом ему деянии.

Ранее в Подмосковье задержали начальника отдела полиции за организацию незаконной миграции.

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