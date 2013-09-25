В Подмосковье задержали начальника отдела полиции за организацию незаконной миграции

По предварительным данным, он помог нескольким гражданам Индии переехать в США.

В Московской области задержали начальник отдела полиции по городскому округу Долгопрудный. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Подмосковью.

Высокопоставленного полицейского подозревают в причастности к организации незаконной миграции.

Сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. В случае подтверждения вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством. из сообщения пресс-службы ГУ МВД по Московской области

Начата служебная проверка. Материалы будут переданы в следственные органы.

По информации Telegram-канала Mash, задержанным является 38-летний подполковник полиции Карен Севикян. Его подозревают в переправке в Соединенные Штаты семи граждан Индии в обход проверок, а также оформлении документов для миграции. В настоящее время правоохранители объявили в розыск сообщников Севикяна. В отношении полицейского возбудили уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Ему может грозить до семи лет лишения свободы и штраф до полумиллиона рублей.

Ранее директор казанского цирка напал с ножом на сотрудницу из-за ревности.

Фото: СК России