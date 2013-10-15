Рамиль Шарифуллин заподозрил коллегу в измене.

СМИ: директор казанского цирка напал с ножом на сотрудницу из-за ревности. ОБ этом рассказали местные журналисты. В Telegram-канале BAZA уточняется, что руководитель культурного учреждения Рамиль Шарифуллин с ножом пытался пробраться в комнату, в которой заперлась его коллега. Предположительно, агрессия мужчины была вызвана чувством ревности. По социальным сетям начали распространяться кадры с произошедшим.

Очевидцы рассказали о том, что в тот день директор цирка употреблял алкоголь. После этого он решил устроить разборки с сотрудницей, с которой он находится в любовных отношениях. Мужчина предположил, что девушка давно ему изменяет с еще одним их коллегой. От испуга девушке пришлось закрыться в помещении от угрожающего ей директора. Усмирить пыл мужчины смогла проходившая мимо женщина.

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Фото и видео: Telegram / Baza

