В Италии просят разрешить доставку гумпомощи, собранной в Крыму

С обращением к российским властям выступила Ассоциация адвокатов "Палата специалистов по уголовному европейскому праву".

В Италии адвокатская ассоциация обратилась за помощью к руководству России и законодательным органам страны. Организация просит признать собранный в Крыму для Неаполя груз гуманитарной помощью. Как сообщили РИА "Новости", проблемой стало то, что в марте правительство РФ ввело временный запрет до 1 июня на экспорт из страны медицинских изделий, включая маски.

При этом запрет не распространяется на гуманитарную помощь.

Ранее мы сообщали о том, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией. В своем письме, которое было отправлено в начале этой недели, политик оценил этот жест как "настоящую жертву во имя дружбы и любви к Италии и итальянцам".

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса и меры по противодействию заболеванию. Разговор состоялся по инициативе российской стороны. Российский президент выразил готовность оперативно помогать Италии в борьбе с коронавирусом и предложил конкретные меры.

В частности, Италии предлагалось помочь поставками средств защиты, медицинского оборудования, мобильных комплексов дезинфекции транспорта и территории на базе "КамАЗов". Кроме того, предлагается направление бригад медицинских специалистов из России для содействия в регионах страны, наиболее пострадавших от коронавируса.