Берлускони поблагодарил Путина за помощь Италии

Оказалось, что письмо было отправлено уже в минувший понедельник.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией. В своем письме, которое было отправлено в начале этой недели, политик оценил этот жест как "настоящую жертву во имя дружбы и любви к Италии и итальянцам".

Ранее мы сообщали о том, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса и меры по противодействию заболеванию. Разговор состоялся по инициативе российской стороны. Российский президент выразил готовность оперативно помогать Италии в борьбе с коронавирусом и предложил конкретные меры.

В частности, Италии предлагалось помочь поставками средств защиты, медицинского оборудования, мобильных комплексов дезинфекции транспорта и территории на базе "КамАЗов". Кроме того, предлагается направление бригад медицинских специалистов из России для содействия в регионах страны, наиболее пострадавших от коронавируса.