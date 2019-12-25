Власти страны надеются осуществить проект к 19 мая.

В Испании планируют внедрить паспорта вакцинации. Об этом рассказала министр промышленности, торговли и туризма в интервью местному телеканалу Antena 3. По данным Марии Рейес Марото, электронные ковид-паспорта могут начать использоваться ближе к 19 мая. Чиновница уточнила, что правительство занимается вопросом, чтобы ввести паспорта "как можно скорее", чтобы вакцинированные граждане могли свободнее перемещаться.

В мае, как мы объявили, пройдет ярмарка Fitur, мы хотим, чтобы она стала возрождением туризма, речь идет о 19 мая, и в этот день мы могли бы начать применять цифровой сертификат Мария Рейес Марото, испанский министр

Напомним, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Еврокомиссия представит проект цифрового сертификата для вакцинировавшихся в марте текущего года. Документ будет фиксировать прививки, результаты теста на коронавирус или факт перенесенной инфекции COVID-19.

ВОЗ пока не рекомендует вводить "иммунные паспорта" для путешественников.

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