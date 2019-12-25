Обвиняемый в мошенничестве доктор Блюм задержан в Испании

По возвращению в РФ подозреваемый будет арестован на два месяца.

Обвиняемый в мошенничестве доктор Евгений Блюм задержан в Испании. Об этом журналистам рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По данным чиновницы, глава НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий, который обвиняется в хищении более 29 млн рублей у российской фристайлистки Марии Чаадаевой (Комиссаровой), пойман на территории иностранного государства.

По сообщению Национального центрального бюро Интерпола МВД России, Блюм 11 февраля 2021 года задержан в Испании. В Генпрокуратуру предоставлены все необходимые материалы для направления в компетентные органы Испании запроса о выдаче обвиняемого для уголовного преследования в рамках закона. Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ

Напомним, что следователи полагают, что Евгений Блюм воспользовался посттравматическим состоянием фристайлистки, которая получила травму позвоночника на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. В мае того же года врач убедил спортсменку в заключении договора по реабилитации на 29 млн рублей. Специалист якобы пообещал поставить девушку на ноги. Однако после проведенных занятий в клинике двигательные функции нижних конечностей пациентки не восстановились. Специалисты считают, что после перенесенной травмы вернуть спортсменку на ноги невозможно.

В отношении Блюма возбуждено уголовное дело в сентябре 2019 года. Мужчине заочно предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В июне прошлого года Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест фигуранта расследования. Он будет отправлен под стражу (на два месяца) с момента экстрадиции или с момента задержания на территории РФ.

Мария Комиссарова требует от реабилитационной клиники 55 миллионов рублей.

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