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Мария Комиссарова требует от реабилитационной клиники 55 миллионов рублей
Сегодня, 17:50
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Rybka123
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Мария Комиссарова требует от реабилитационной клиники 55 миллионов рублей

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Спорстменка два года лечилась в клинике после травмы на Олимпийских играх в Сочи.

Невский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление  российской фристайлистки Марии Комиссаровой (Чаадаевой) к реабилитационной клинике в Испании.  Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города. 

Истец проходила лечение в клинике после полученной на Олимпийских играх в Сочи травмы в период с апреля 2014 по февраль 2016 года, однако лечение не помогло спорстменке восстановить двигательные функций. Истец просит взыскать убытки в размере 51 070 800 рублей и моральный вред в размере 5 000 000 рублей. Процессуальное решение по иску пока не принято, отмечают в пресс-службе. 

Ответчиком выступает ООО "Научно-исследовательский институт физической реабилитации и новых реабилитационных технологий". Третьим лицом заявлен Благотворительный фонд "Острова". 

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Фото: Piter.TV

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Теги: иск , клиника , мария комиссарова
Категории: Лента новостей Новости СПб

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