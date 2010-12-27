Мария Комиссарова требует от реабилитационной клиники 55 миллионов рублей

Спорстменка два года лечилась в клинике после травмы на Олимпийских играх в Сочи.

Невский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление российской фристайлистки Марии Комиссаровой (Чаадаевой) к реабилитационной клинике в Испании. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.



Истец проходила лечение в клинике после полученной на Олимпийских играх в Сочи травмы в период с апреля 2014 по февраль 2016 года, однако лечение не помогло спорстменке восстановить двигательные функций. Истец просит взыскать убытки в размере 51 070 800 рублей и моральный вред в размере 5 000 000 рублей. Процессуальное решение по иску пока не принято, отмечают в пресс-службе.



Ответчиком выступает ООО "Научно-исследовательский институт физической реабилитации и новых реабилитационных технологий". Третьим лицом заявлен Благотворительный фонд "Острова".



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