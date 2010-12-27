В среду, 31 октября, в Выборгском районе Петербурга случилось ДТП с участием иномарки и пожилого пешехода. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Как стало известно, инцидент случился в обед у дома номер 24/2 на проспекте Просвещения. Иномарка "Ниссан" сбила пенсионера в зоне пешеходного перехода и скрылась с места ДТП. В результате аварии пострадавшего пришлось экстренно госпитализировать.
По факту происшествия проводится проверка. Правоохранительные органы ведут розыск покинувшего место аварии водителя.
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Фото: Piter.TV
На проспекте Просвещения "Ниссан" сбил пенсионера и скрылся
Авария произошла в зоне пешеходного перехода.
В среду, 31 октября, в Выборгском районе Петербурга случилось ДТП с участием иномарки и пожилого пешехода. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.