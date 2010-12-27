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На проспекте Просвещения "Ниссан" сбил пенсионера и скрылся
Сегодня, 15:52
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Rybka123
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На проспекте Просвещения "Ниссан" сбил пенсионера и скрылся

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Авария произошла в зоне пешеходного перехода.

В среду, 31 октября, в Выборгском районе Петербурга случилось ДТП с участием иномарки и пожилого пешехода. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Как стало известно, инцидент случился в обед у дома номер 24/2 на проспекте Просвещения. Иномарка "Ниссан" сбила пенсионера в зоне пешеходного перехода и скрылась с места ДТП. В результате аварии пострадавшего пришлось экстренно госпитализировать.

По факту происшествия проводится проверка. Правоохранительные органы ведут розыск покинувшего место аварии водителя. 

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Фото: Piter.TV
 

Теги: авария , ниссан , проспект просвещения , сбили пенсионера
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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