На проспекте Просвещения "Ниссан" сбил пенсионера и скрылся

Авария произошла в зоне пешеходного перехода.

В среду, 31 октября, в Выборгском районе Петербурга случилось ДТП с участием иномарки и пожилого пешехода. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.



Как стало известно, инцидент случился в обед у дома номер 24/2 на проспекте Просвещения. Иномарка "Ниссан" сбила пенсионера в зоне пешеходного перехода и скрылась с места ДТП. В результате аварии пострадавшего пришлось экстренно госпитализировать.



По факту происшествия проводится проверка. Правоохранительные органы ведут розыск покинувшего место аварии водителя.



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