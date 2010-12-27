Невский суд рассмотрит дело фристайлистки Комиссаровой о возмещении 51 млн с клиники доктора Блюма

Россиянка требует возвращение с испанских специалистов денег за неполученное лечение.

В Невском районном суде состоится еще одно слушание по делу петербургской спортсменки Комиссаровой, которая обвиняет испанскую клинику доктора Блюма в невыполненных обязательствах. Фристайлистка рассказывает, что медики обещали поставить ее на ноги после травмы. За лечение женщина отдала крупную сумму денег. Однако, результата нет до сих пор, а сами доктора заявили, что лишь помогали женщине приспособиться к новому образу жизни.

Напомним, что спортсменка требует возмещения 51 миллиона рублей за лечение и еще 5 миллионов от НИИ физической реабилитации. Комиссарова попала в частную клинику после перелома позвоночника, который получила во время Олимпиады в Сочи в 2014 году.

По существу претензии истицы рассмотрят 18 февраля.

Фото: Piter.tv