  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Невский суд рассмотрит дело фристайлистки Комиссаровой о возмещении 51 млн с клиники доктора Блюма
Сегодня, 7:21
39
lesjasap

Невский суд рассмотрит дело фристайлистки Комиссаровой о возмещении 51 млн с клиники доктора Блюма

0 0

Россиянка требует возвращение с испанских специалистов денег за неполученное лечение.

В Невском районном суде  состоится еще одно слушание по делу петербургской спортсменки Комиссаровой, которая обвиняет испанскую клинику доктора Блюма в невыполненных обязательствах. Фристайлистка рассказывает, что медики обещали поставить ее на ноги после травмы. За лечение женщина отдала крупную сумму денег. Однако, результата нет до сих пор, а сами доктора заявили, что лишь помогали женщине приспособиться к новому образу жизни.

Напомним, что спортсменка требует возмещения 51 миллиона рублей за лечение и еще 5 миллионов от НИИ физической реабилитации. Комиссарова попала в частную клинику после перелома позвоночника, который получила во время Олимпиады в Сочи в 2014 году.

По существу претензии истицы рассмотрят 18 февраля.

Фото: Piter.tv

Местоположение на карте:

Все новости района

Теги: испанская клиника, клиника доктора блюма, невский районный суд, олимпиада в сочи, перелом позвоночника, суд, фристайлистка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Оставить комментарий