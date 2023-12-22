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В Петербурге в СИЗО отправлен 15-летний подросток, который устроил поножовщину на улице Дыбенко
Сегодня, 21:15
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В Петербурге в СИЗО отправлен 15-летний подросток, который устроил поножовщину на улице Дыбенко

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Ему вменяют ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Невский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 15-летнего подростка, который ударил ножом прохожего. Ему вменяют ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга 4 марта.

По данным следствия, 1 марта у дома 27 по улице Дыбенко фигурант дела, на почве личных неприязненных отношений, нанес не менее трех ударов складным ножом 38-летнему жителю Мурманска

Обвиняемый сообщил, что не хотел этого. По его словам, потерпевший обозвал его нерусским и сказал, чтобы школьник ехал на Родину. Это и разозлило подростка. Разрешение ходатайства оставил на усмотрение суда. Срок меры – 2 мая 2024 года.

Ранее на Piter.TV: на пешеходном переходе таможенного КПП "Ивангород" мужчина ударил ножом жителя Нарвы.

Фото: Piter.TV

Теги: невский районный суд, поножовщина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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