На пешеходном переходе таможенного КПП "Ивангород" мужчина ударил ножом жителя Нарвы

Возбуждено уголовное дело по ст.213 ч.2 УК РФ (Хулиганство).

На пешеходном переходе таможенного КПП "Ивангород" в очереди мужчину ударили ножом в шею. Об этом стало известно Piter.tv

Вечером 29 февраля на пункте пропуска МАПП "Ивангород" с ножевым ранением шеи был обнаружен 63-летний Е., имеющий двойное гражданство России и Эстонии, проживающий в Нарве. Он был госпитализирован в Кингисеппскую ЦРБ, после оказания медицинской помощи отпущен.

По подозрению в совершенном преступлении задержан 37-летний мужчина без гражданства, проживающий в Нарве. В России находился с частным визитом. В очереди он во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, складным ножом ударил в шею Е.

Возбуждено уголовное дело по ст.213 ч.2 УК РФ (Хулиганство).

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