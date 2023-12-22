На улице Дыбенко подросток ударил ножом мужчину из Мурманска

Пострадавшим оказался 38-летний прохожий. Его доставили в больницу с ранением грудной клетки.

Полицейские задержали 15-летнего юношу, который подозревается в нападении с ножом на прохожего. Инцидент произошел 1 марта у ресторана быстрого питания на улице Дыбенко, 27. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Пострадавшим оказался 38-летний житель Мурманска. Его доставили в больницу с ранением грудной клетки. Пациент находится в тяжелом состоянии.

Правоохранители завели уголовное дело. Накануне, 3 марта, они нашли подозреваемого. Молодого мигранта задержали у дома 57, корпус 3, по проспекту Большевиков.

Причины конфликта устанавливаются. Началось расследование уголовного дела.

Ранее мы писали, что курьер-велосипедист погиб под колесами фуры на улице Грибакиных.

Фото: Telegram / Петербургская полиция