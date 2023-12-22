Курьер-велосипедист погиб под колесами фуры на улице Грибакиных

Сегодня утром, 4 марта, в Невском районе произошло смертельное ДТП. На курьера-велосипедиста наехала фура. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел в 9:00 у дома 125 по улице Грибакиных. За рулем большегруза "Вольво" с полуприцепом находился 40-летний водитель.
Пострадавший погиб на месте аварии. Сюда прибыли сотрудники ГИБДД. Проводится проверка по факту смертельного наезда на курьера-велосипедиста.
Личность курьера устанавливается. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что задержали второго участника смертельного ДТП на Дороге Жизни.
Фото: Telegram / Петербургская полиция
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