  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Курьер-велосипедист погиб под колесами фуры на улице Грибакиных
Сегодня, 11:59
96
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Курьер-велосипедист погиб под колесами фуры на улице Грибакиных

0 0

За рулем большегруза "Вольво" с полуприцепом находился 40-летний водитель. 

Сегодня утром, 4 марта, в Невском районе произошло смертельное ДТП. На  курьера-велосипедиста наехала фура. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в 9:00  у дома 125 по улице Грибакиных. За рулем большегруза "Вольво" с полуприцепом находился 40-летний водитель. 

Пострадавший погиб на месте аварии. Сюда прибыли сотрудники ГИБДД. Проводится проверка по факту смертельного наезда на курьера-велосипедиста.

Личность курьера устанавливается. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что задержали второго участника смертельного ДТП на Дороге Жизни.

Фото: Telegram / Петербургская полиция

Теги:
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии