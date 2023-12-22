Задержали второго участника смертельного ДТП на Дороге Жизни

Возбуждено уголовное дело. Фигурантом стал водитель такси.

Во Всеволожском районе Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в смертельном ДТП на Дороге Жизни. Инцидент произошел в воскресенье, 3 марта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Накануне иномарка Kia врезалась в ограждение. В результате случившегося погиб 34-летний мужчина, который находился за рулем машины.

Правоохранители выяснили, что участником аварии стала еще одна машина. По предварительным данным, 27-летний водитель такси подрезал иномарку Kia. Пострадавший дернул руль в противоположную сторону и влетел в забор.

Возбуждено уголовное дело. Водителя такси задержали. Подробности уточняются.

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Фото: Pxhere