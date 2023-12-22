На улице Громова в автомобиле горела кабина

Сегодня, 4 марта, в Красногвардейском районе произошел пожар. На улице Громова у дома № 4 полыхал автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 02:24. На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины.
В машине горела кабина. Пожарные потушили пламя в 02:44. По предварительным данным, никто не пострадал.
Причина возгорания устанавливается. Проводится проверка.
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Фото: Piter.tv
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