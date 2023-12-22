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На улице Громова в автомобиле горела кабина
Сегодня, 9:14
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На улице Громова в автомобиле горела кабина

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На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня, 4 марта, в Красногвардейском районе произошел пожар. На улице Громова у дома № 4 полыхал автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера  в 02:24. На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

В машине горела кабина. Пожарные потушили пламя в 02:44. По предварительным данным, никто не пострадал. 

Причина возгорания устанавливается. Проводится проверка.

Ранее мы писали, что появилось новое видео инцидента с беспилотником на Пискаревском проспекте.

Фото: Piter.tv

Теги: автомобиль, горела машина, мчс, спасатели, улица громова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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