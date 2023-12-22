В Петербурге экс-полицейский получит 950 тыс. рублей за 5 лет незаконного уголовного преследования

И. попросил взыскать с ответчика 1 млн рублей, однако представитель Министерства финансов РФ заявила, что такой размер компенсации морального вреда не соответствует "принципам разумности и объективности".

Невский районный суд Петербурга рассмотрел исковое заявление бывшего полицейского к Министерству финансов РФ о взыскании денежной компенсации морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием. Об этом 2 апреля рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Отмечается, что И. с 1997 года проходил службу в органах внутренних дел РФ, с 2014 года – в должности инспектора ДПС ОР ГИБДД УМВД РФ по Всеволожскому району Ленобласти, имеет звание старшего лейтенанта полиции.

В течение 5 лет 2 месяцев 14 дней в отношении правоохранителя расследовали уголовные дела по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий). Расследование обоих дел осуществлялось с "грубыми нарушениями норм действующего законодательства", и за этот период не было предоставлено ни одного доказательства его вины. В июле 2023 года уголовное преследование И. прекратили.

Петербуржец заявил, что все это причинило ему "глубокие нравственные страдания, связанные с осознанием безысходности очевидно незаконных действий должностных лиц, переживаниями и тревогой за свое будущее и будущее своей семьи". И. попросил взыскать с ответчика 1 млн рублей, однако представитель Министерство финансов РФ заявила, что такой размер компенсации морального вреда не соответствует "принципам разумности и объективности". Суд не согласился с ней и взыскал 950 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге в пользу 62-летнего самокатчика взыскали 700 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Фото: Piter.TV