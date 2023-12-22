Петербуржец получит компенсацию 4 млн рублей за незаконное лишение свободы

Адвокат истца указал, что приговором Ленинградского областного суда от 14 октября 2022 года фигурант дела был оправдан с правом на реабилитацию. Приговор обжаловали и в его отношении оставили без изменений.

Василеостровский районный суд Петербурга рассмотрел иск горожанина к Министерству финансов РФ о компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 18 марта.

Адвокат истца указал, что приговором Ленинградского областного суда от 14 октября 2022 года фигурант дела был оправдан с правом на реабилитацию. Приговор обжаловали и в его отношении оставили без изменений.

По данному уголовному делу житель Петербурга провел под стражей 4 года 8 месяцев и 15 дней.

В момент задержания мне было 25 лет, у меня была любимая семья, хорошая работа, отменное здоровье. Освободили меня, когда мне исполнилось 30 лет, теперь у меня нет ничего из вышеперечисленного. Иск фигуранта дела

Суд взыскал с РФ в лице Министерства финансов за счет казны РФ в пользу мужчины компенсацию морального вреда в размере 4 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура взыскивает компенсацию 300 тысяч рублей за падение инвалида у станции "Гражданский проспект".

Фото: Piter.TV