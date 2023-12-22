Прокуратура взыскивает компенсацию 300 тысяч рублей за падение инвалида у станции "Гражданский проспект"

Исковое заявление находится на рассмотрении.

Прокуратура петербургского метрополитена взыскивает компенсацию морального вреда за травму после падения на ступенях у станции метро "Гражданский проспект".

Прокуратура провела проверку по обращению инвалида III группы с просьбой помочь взыскать компенсацию за травму, полученную при падении на гололеде. Установлено, что 11 января 2024 года мужчина поскользнулся и упал на ступенях стилобата станции метрополитена "Гражданский проспект". Пострадавший получил множественные переломы голени, длительное время проходил лечение.

Проверка показала, что падение петербуржца произошло вследствие ненадлежащей уборки привестибюльной территории метрополитена от наледи и снега ООО "ПромТехСервис". Прокурор петербургского метрополитена направил в суд исковое заявление к организации о взыскании в пользу инвалида компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Исковое заявление находится на рассмотрении.

Ранее в Пикалево возбудили уголовное дело по факту травмирования 17-летней при падении наледи.

Видео: прокуратура Санкт-Петербурга