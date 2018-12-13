Около метро "Гражданский проспект" "Хендай Солярис" сбил пешехода

Местный житель не нарушал ПДД, но стал жертвой чужой невнимательности.

В Калининском районе Петербурга около метро сбили пешехода. Инцидент произошел вечером 7 мая. Очевидцы рассказали, что пострадавший переходил проезжую часть у станции "Гражданский проспект". Водитель иномарки не заметил человека на проспекте Просвещения и наехал на него.

На месте работали специалисты из "скорой помощи" и правоохранительные органы. Полиция установила, что автолюбитель на "Хендае Солярис" не пропустил петербуржца, хотя тот шел по разрешенному для этого участку. На данный момент состояние здоровья жертвы невнимательного водителя устанавливается.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Дороге жизни легковушка врезалась в фуру: водитель чудом не пострадал.

Фото: Piter.tv