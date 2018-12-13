На Дороге жизни легковушка врезалась в фуру: водитель чудом не пострадал

Во Всеволожском районе Ленинградской области в ночь с 7 на 8 мая произошла автомобильная авария. На Дороге Жизни столкнулись легковушка и фура. Очевидцев ДТП нет, но местные жители рассказали, что водитель иномарки чудом остался цел.
Водитель был один в машине, остался жив, на лбу лишь рассечение. Парню нереально повезло
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Согласно данным представителей ГИБДД, машины ударились на полосе по направлению ко Всеволожску. Легковой автомобиль серьезно пострадал: его полностью смяло. Столкновение пришлось на переднюю часть транспортного средства. Самому автомобилисту повезло больше. Он вышел из аварии с одними царапинами.
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Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
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