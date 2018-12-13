Видео: на Юрия Гагарина пожарные тушили торговый павильон

Во вторник вечером спасатели выехали на вызов в Московский район.

В Московском районе Петербурга в ночь на 8 мая сгорел торговый павильон. О пожаре сообщили местные жители. Они обратились за помощью в экстренную службу около 22 часов вечера. Специалисты ГУ МЧС выяснили, что пламя распространилось по помещению на Юрия Гагарина, 34 корпус 1.

Огнеборцы отметили, что выгорела обстановка торговой точки. Пострадала территория в 60 квадратных метров. Ликвидировать пламя спасателям удалось спустя час после вызова. На данный момент информации о жертвах нет.

На месте происшествия работали 15 человек личного состава ведомства и три единицы спецтехники.

Ранее Piter.tv писал о том, что Фонд капитального ремонта объяснил, что жертв в аварии на Невском могло быть больше.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб