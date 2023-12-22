КГА показал облик строящегося дома на проспекте Юрия Гагарина

Предусмотрены площадки: детская, спортивная и хозяйственная.

КГА Санкт-Петербурга согласовал облик многоквартирного дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой на проспекте Юрия Гагарина, дом 32, корпус 5, литера.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", проектируемое здание состоит из двух 11-ти-этажных жилых секций, которые соединены на первом этаже объёмом вспомогательных помещений. На первом этаже здания будут находиться коммерческие помещения. Проектом предусматривается посадка деревьев и кустарников, мощение тротуаров, установка малых архитектурных форм. Предусмотрены площадки: детская, спортивная и хозяйственная.

Также петербуржцам показали облик дома с подземным паркингом на Магнитогорской улице.

Фото: КГА