  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцам показали облик дома с подземным паркингом на Магнитогорской улице
Сегодня, 15:59
149
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам показали облик дома с подземным паркингом на Магнитогорской улице

0 0

Дом расположится на Магнитогорской улице, 11.

КГА Санкт-Петербурга согласовал облик многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями и подземным гаражом в Красногвардейском районе. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Дом расположится на Магнитогорской улице, 11. Жилые секции переменной этажности объединены единым стилобатом, где размещаются встроенные коммерческие помещения. Кровля стилобата эксплуатируемая, здесь разместят благоустроенные площадки для отдыха взрослых и детей, а также зелёные насаждения.

Проектом также предусматривается площадка, которая граничит с набережной. Здесь расположится открытый озеленённый сквер с внедрением небольших искусственных водных объектов.

Фото: КГА

Теги: кга, магнитогорская улица
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии