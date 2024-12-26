В Петербурге женщина заплатила 50 тыс. рублей за оскорбление тренера своей дочери в сети

Суд признал, что сведения не соответствуют действительности и порочат честь, достоинство и деловую репутацию тренера.

Женщина заплатила 50 тыс. рублей за негативные отзывы о тренере своей дочери в интернете. Об этом сообщили в ГУ ФССП России по Петербургу и Ленобласти.

Девочка ходила на спортивную гимнастку, занятия вела 26-летняя тренер. Ее 31-летняя мама стала со временем активно вмешиваться в планирование и организацию участия воспитанниц клуба в соревнованиях. После того, как тренер высказала возражения на такое вмешательство, женщина перестала водить дочь в кружок и начала распространять негативные отзывы о тренере и клубе.

Подписчики социальной сети мамы узнали, что девушка "не имеет профессионального образования, ее диплом об образовании куплен, во время тренировок с детьми не работает, пьет кофе, разговаривает с коллегами, дети получают травмы и ломают руки, а также приобретают "косолапие".

Суд признал, что сведения не соответствуют действительности и порочат честь, достоинство и деловую репутацию тренера. В ее пользу должна быть взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тыс. рублей.

Для того, чтобы подтолкнуть женщину к исполнению судебного решения, судебный пристав вынес постановление о временном ограничении права на выезд за пределы РФ. В результате петербурженка перевела необходимую сумму.

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Фото: Piter.TV