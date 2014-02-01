Житель Петербурга хочет взыскать с бывшей супруги почти 1 млн рублей за измены

Женщина уже выплатила 16 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.

Районный суд Петербурга зарегистрировал иск местного жителя к бывшей супруге. Мужчина просит суд взыскать с нее моральный вред за измены, сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева 26 декабря.

Истец указывает, что действиями ответчика ему были причинены нравственные и душевные страдания, которые выразились в депрессии и стрессе. Петербуржец просит суд взыскать с бывшей 984 тыс. рублей, изначально он требовал 1 млн рублей.

Женщина уже выплатила 16 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда, о чем имеется расписка. По делу назначено предварительное судебное заседание.

Ранее мы рассказывали о том, что житель Ленобласти поджег дачный дом бывшей жены.

Фото: Piter.TV