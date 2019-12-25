Жительнице Петербурга выплатят 50 тыс. рублей компенсации за угрозы убийством

Кроме того, потерпевшей причинены физические и нравственные страдания.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку по обращению 63-летней женщины по вопросу взыскания компенсации морального вреда, причиненного преступлением. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 7 марта.

Основание для направления в суд искового заявления – результаты расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 119 УК РФ, которое возбудили в отношении мужчины. Нетрезвый злоумышленник высказывал в адрес горожанки угрозы убийством, она восприняла их реально. Кроме того, потерпевшей причинены физические и нравственные страдания.

Прокурор района направил в суд исковое заявление о компенсации. По нему с виновного в пользу пострадавшей взыскали 50 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что в пользу мальчика, который упал на гололеде в Петергофе, взыскали 150 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV