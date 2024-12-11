В пользу мальчика, который упал на гололеде в Петергофе, взыскали 150 тыс. рублей

Согласно проверке, падение ребенка произошло из-за ненадлежащей уборки территории площадки.

Прокуратура Петродворцового района Петербурга провела проверку по факту причинения вреда здоровью ребенка по обращению. Маленький сын заявительницы поскользнулся на гололеде на детской площадке в Петергофе, в результате чего ударился головой и получил вывих четырех зубов, сообщили в надзорном ведомстве 5 марта.

Согласно проверке, падение произошло из-за ненадлежащей уборки территории площадки со стороны ГКУ "Жилищное агентство Петродворцового района Петербурга". Прокурор района обратился в суд с требованием о взыскании компенсации морального вреда. Исковые требования удовлетворены, матери пострадавшего выплатят 150 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что пострадавшая в ДТП пенсионерка получит 250 тыс. рублей компенсации в Петербурге.

Фото: Piter.TV