В Ираке после удара по базе эвакуировали троих раненых военных США

Карин Жан-Пьер рассказала о состоянии пострадавших.

Трое американских военнослужащих, которые ранее получили ранения при воздушном ударе по авиационной базе Айн-эль-Асад в Ираке, были эвакуированы для оказания им дополнительной медицинской помощи. С таким заверением выступила на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Из семи военных США, получивших ранения при атаке, двое вернулись к службе, двое восстанавливаются на месте, троих эвакуировали для дальнейшего лечения. Они в стабильном состоянии. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Министерство обороны США подтвердило в понедельник информацию о том, что несколько американских военнослужащих получили раненияиз-за обстрела авиабазы Айн-эль-Асад в Ираке. Этот объект военнослужащие используют как базу для международной коалиции. Шеф Пентагона Ллойд Остин упоминал о том, что удар совершила поддерживаемая Ираном шиитская группировка. Иностранец заверил, что власти в Вашингтоне принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности своих представителей в регионе.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now