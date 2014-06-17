Жан-Пьер: Байден не влиял на отмену сделки с организаторами терактов 11 сентября

Карин Жан-Пьер оценила решение Пентагона.

Американская администрация при президенте Джо Байдена не влияла на решение шефа Пентагона Ллойда Остина аннулировать сделку с тремя обвиняемыми в организации терактов, произошедших 11 сентября 2001 года. С таким заверением выступила на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Мы не имеем никакого отношения к аннулированию этой сделки по 11 сентября. Это решение принимал министр, а президент полностью доверяет ему. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что ранее местная газета The New York Times сообщила со ссылкой на собственные источники министерстве по обороне США о том, что предполагаемый главный организатор терактов 11 сентября 2001 года Халид Шейх Мохаммед вместе с двумя его сообщниками согласились признать вину в обмен на замену смертной казни пожизненным заключением. Сейчас трое фигурантов расследования содержатся в тюрьме на американской базе Гуантанамо на Кубе. Позднее глава Пентагона заявил, что лично рассмотрит сделку с тремя обвиняемыми, и аннулировал достигнутое без его ведома досудебное соглашение.

В Белом доме назвали приоритетом Байдена дальнейшие обмены заключенными.

Фото и видео: YouTube / Defense Now