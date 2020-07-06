В Ираке обстреляли американское посольство в "зеленой зоне". Об этом сообщили журналисты местного телеканала Rudaw. Очевидцы заявили, что обстрел в Багдаде произошел спустя несколько часов после проведения в стране испытаний зенитно-ракетного комплекса Patriot.
Это опасность не только для нас, но и для правительства Ирака, соседних дипломатических миссий и жителей бывшей международной зоны и окружающих кварталов
официальный представитель Госдепа США в беседе с "РИА Новостями"
Напомним, что ранее вице-спикер парламента Ирака Хасан аль-Кааби вместе с главой комитета по безопасности и обороне Мухаммедом Аль Ридом заявили, что тестирование ЗРК можно расценить как провокацию. В Госдепартаменте США ответили, что в курсе сложившейся ситуации.
Стало известно о падении ракеты вблизи посольства США в Багдаде.
Видео: AP Archive
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