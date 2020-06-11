На данный момент информации о пострадавших нет.

Стало известно о падении ракеты вблизи посольства США в Багдаде. Об этом сообщают агентство Reuters и телеканал Al Arabiya со ссылкой на военные источники.

Очевидцы рассказывают, что сначала они услышали мощный взрыв, а затем последовал звук сирены. Позднее СМИ сообщили о том, что ракета упала на территории международного аэропорта Багдада. Там дислоцированы американские солдаты. В службе безопасности заявили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, что основные правительственные здания входят в зеленую зону Багдада.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Верховный суд ограничил возможности ареста предпринимателей.

Видео: Youtube/Leopold Friend, Daesh Hunter