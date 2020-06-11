В закон внесены поправки, ужесточающие критерии, соответствие которым нужно для того, чтобы суды могли выносить решения о взятии под стражу обвиняемых по делам в бизнес-сфере.

Верховный суд ограничил возможности ареста предпринимателей. Об этом стало известно после веб-конференции, которая состоялась 11 июня.

В документе сказано, что по каждому ходатайству об избрании меры пресечения в виде лишения свободы, суд обязан проверять, имеются ли в запросе следователя "конкретные сведения", которые подтверждают то, что преступление не имеет ничего общего с фигурантом дела "предпринимательской деятельности". Речь идёт о тех подозреваемых, которые проходят по "предпринимательским" статьям УК РФ. Таким образом, нарушения закона, которые допускаются предпринимателями в силу необходимости, не образуют состав преступления.

В суде также уточнили, что на бизнесменом распространяются статьи 39 и 41 УК РФ ("Крайняя необходимость" и "Обоснованный риск").

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в ЕК дали рекомендации по открытию границ Евросоюза.

Видео: Youtube/Верховный Суд Российской Федерации