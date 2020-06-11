В ЕК дали рекомендации по открытию границ Евросоюза

В Еврокомиссии считают, что полное снятие ограничений можно начать с 1 июля.

В Еврокомиссии дали рекомендации по открытию границ Евросоюза. Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон рекомендовала открыть внешние границы ЕС. Об этом она заявила в рамках пресс-конференции.

Пока члены ЕК не рекомендуют открывать границы для третьих стран, так как считают, что ситуация с распространением коронавируса пока не стабилизировалась. Йоханссон предложила составить список третьих стран, для которых можно будет открыть границы в ЕС с 1 июля. При составлении списка предлагается учитывать ряд критериев, среди которых есть "взаимность". Йоханссон добавила, что документ нужно постоянно пересматривать, в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации.

В сообщении Еврокомиссии сказано, что в этот список сначала попадут страны, где ситуация с коронавирусом аналогична средней по ЕС или лучше неё, а также где имеется потенциал для борьбы с COVID-19.

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Видео: Youtube/EU27