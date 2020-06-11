В своём посте во "ВКонтакте" деятель написал, что эта авария стала гибелью для самого актёра.

Актёр и священник Иван Охлобыстин написал, что в ДТП с Ефремовым погибли два человека. Об этом он заявил в социальной сети "ВКонтакте".

Охлобыстин назвал заслуженного артиста "заблудшей овцой" и "пьяным бараном". По мнению деятеля, "именно таким его и любили в последнее время, именно таким восхищались". Также актёр подчеркнул, что активность под этими просмотрами была подтверждением того, что народ любит Ефремова. Охлобыстин добавил, что люди сами его приговорили и теперь пожинают плоды духовной неустроенности.

Деятель заявил, что в этом ДТП погибли два человека – Сергей и Михаил. При этом, он отмечает, что Ефремов – это "невинная жертва и конченный человек". В завершении, автор поста призывает людей пересмотреть своё отношение к нормам общественной морали и задается вопросом:

Зачем жить во зле осуждения, если это приносит выгоду только самому злу?

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что герой ДНР стал помощником главы Абхазии по международным связям.

Видео: Youtube/Иван Охлобыстин