Герой ДНР стал помощником главы Абхазии по международным связям

Новый помощник президента Абхазии по международным делам имеет насыщенную биографию.

Герой ДНР Ахрик Авидзба стал помощником главы Абхазии по международным связям. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Он участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2014 года, был руководителем интернационального отряда "Пятнашка". Также Авидзба принял участие в боях за Иловайск, Саур-Могилу и Марьинку. Поучаствовал в боях в Донецком аэропорту и в районе Дебальцева. Герой ДНР был организатором митинга в Сухуме.

Напомним, что после январской акции в Сухуме, действующий на тот момент президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку. 22 марта в республике прошли повторные выборы, на которых победил лидер оппозиции Аслан Бжания.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что контрольно-счетная палата Петербурга готовится выбрать нового председателя.

Видео: Youtube/astamur awidzba