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Контрольно-счетная палата Петербурга готовится выбрать нового председателя
Сегодня, 16:45
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Контрольно-счетная палата Петербурга готовится выбрать нового председателя

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Вопрос решится в ближайшие две недели.

Петербургская контрольно-счетная палата готовится выбрать нового председателя в соответствии с законом города. Как сообщили 11 июня в пресс-службе ЗакСа, рассмотрение этого вопроса планируется в ближайшие недели.

Известно, что на упомянутую должность претендуют Константин Желудков, Александр Томов и Юрий Шутов. Желудкова выдвигает на пост комиссия по вопросам правопорядка и законности городского парламента, Томова – комиссия по устройству госвласти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству, а субъектом выдвижения Шутова стал комитет по законодательству. 

Ранее мы писали, что в администрации Калининского района нашли нарушения на 826 млн рублей.

Фото: goszakaz.tv

Теги: контрольно-счетная палата, председатель
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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