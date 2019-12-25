Контрольно-счетная палата Петербурга готовится выбрать нового председателя

Вопрос решится в ближайшие две недели.

Петербургская контрольно-счетная палата готовится выбрать нового председателя в соответствии с законом города. Как сообщили 11 июня в пресс-службе ЗакСа, рассмотрение этого вопроса планируется в ближайшие недели.

Известно, что на упомянутую должность претендуют Константин Желудков, Александр Томов и Юрий Шутов. Желудкова выдвигает на пост комиссия по вопросам правопорядка и законности городского парламента, Томова – комиссия по устройству госвласти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству, а субъектом выдвижения Шутова стал комитет по законодательству.

Ранее мы писали, что в администрации Калининского района нашли нарушения на 826 млн рублей.

Фото: goszakaz.tv