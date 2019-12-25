В администрации Калининского района нашли нарушения на 826 млн рублей

Из шести проверенных контрольно-счетной палатой районов Калининский показал худший результат.

Петербургская контрольно-счетная палата поделилась отчетом своей работы за прошедший год. Больше всего нарушений КСП обнаружила в Калининском районе, всего было проверено шесть районов города, рассказали в пресс-службе ведомства.

Известно, что Калининский район собрал нарушений на 826 миллионов рублей: чаще всего правила и требования не соблюдались в сфере закупок, расходовании средств на благоустройство района. Замечены были и нецелевые использование денег.

Также нарушения в значительном количестве нашли в Московском районе, Центральном и Колпинском, проверенные в числе других Красногвардейский и Петроградский районы сильно отстают в числе найденных нарушений.

Калининский район в последнее время собирает массу неприятностей: не так давно полиция пришла с обысками к бывшему замглавы администрации. Чиновник уволился сразу после того, как по подозрению во взятке задержали нескольких его коллег.

Фото: Piter.TV; официальный сайт КСП