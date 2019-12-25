Полиция пришла с обысками к бывшему замглавы Калининского района Петербурга

Роман Сапижак уволился сразу после того, как по подозрению о взятке задержали нескольких его коллег.

Днем 25 мая полиция нагрянула с обыском к бывшему замглавы Калининского района Петербурга Роману Сапижаку. Как сообщила "Фонтанка", причиной полицейского визита стало то, что чиновник уволился вскоре после задержания своих коллег.

Сапижак работал замглавы района Василия Пониделко до середины февраля, после чего у чиновника закончился контракт. Незадолго до ухода Сапижака из администрации там проводили еще несколько обысков: была задержана координатор деятельности образовательных учреждений Татьяна Светушкова и с ней за компанию гендиректор строительной компании Александр Фильчагин, а также эксглава администрации Елена Кочкина. Последняя во время обысков была в отпуске и успела уволиться по собственному желанию, однако ее все равно задержали по возвращению в город за получение крупной взятки. Светушкова и Фильчагин также обвиняются во взятках. Сапижак же курировал государственные заказы и покинул должность после неприятностей с коллегами.

Совсем недавно подобные обыски велись и в администрации Красносельского района: во взятке заподозрили замглавы Алексея Миронова.

Фото: Piter.TV