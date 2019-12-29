СМИ: СК задержал бывшую замглавы администрации Калининского района Петербурга

В начале февраля женщина еще работала в администрации.

Следственный комитет задержал экс-главу администрации Калининского района Елену Кочкину, она обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом 25 февраля сообщила "Фонтанка.ру".

По данным издания, чиновница ушла из администрации в начале февраля по собственному желанию.

В этот период также была задержана начальница сектора контроля и координации деятельности образовательных учреждений отдела образования Калининского района Татьяна Светушкова. Сейчас она находится под домашним арестом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир.

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