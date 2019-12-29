Имущество принадлежит родителям представителя полиции.

Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир. Игорь Качкин рассказал журналистам "НТВ", что ему принадлежит только одна квартира, которая приобретена в ипотеку. Также представитель полиции владеет комнатой в общежитии. Все остальное имущество находится в собственности родителей Качкина.

Ранее прокуратура обнаружила у полицейского дома и земельные участки на сумму более 63 млн рублей. При этом зарплата сотрудника составляет 60 тысяч рублей, его родители - пенсионеры, а брат тоже полицейский. В ведомстве считают, что следует конфисковать имущество со спорным статусом получения.

Ранее в Воронежской области был замечен бодро бегающий по дороге страус.

Видео: Гибдд.рф