Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир. Игорь Качкин рассказал журналистам "НТВ", что ему принадлежит только одна квартира, которая приобретена в ипотеку. Также представитель полиции владеет комнатой в общежитии. Все остальное имущество находится в собственности родителей Качкина.
Ранее прокуратура обнаружила у полицейского дома и земельные участки на сумму более 63 млн рублей. При этом зарплата сотрудника составляет 60 тысяч рублей, его родители - пенсионеры, а брат тоже полицейский. В ведомстве считают, что следует конфисковать имущество со спорным статусом получения.
Ранее в Воронежской области был замечен бодро бегающий по дороге страус.
Видео: Гибдд.рф
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насколько я знаю, прокуратура доказала что у родителей нет возможности купить все это, и этот "честный" оформлял все сделки по генеральной доверенности от родителей. т.е. те сидели смотрели ящик, пока сынка хаты покупал
С таким подходом надо увольнятся всем руководителям полиции
Конфисковать всё и уволить!!!
посадка однозначно.. с конфискацией и штрафом в пользу государства