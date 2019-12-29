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Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

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Имущество принадлежит родителям представителя полиции.

Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир. Игорь Качкин рассказал журналистам "НТВ", что ему принадлежит только одна квартира, которая приобретена в ипотеку. Также представитель полиции владеет комнатой в общежитии. Все остальное имущество находится в собственности родителей Качкина.

Ранее прокуратура обнаружила у полицейского дома и земельные участки на сумму более 63 млн рублей. При этом зарплата сотрудника составляет 60 тысяч рублей, его родители - пенсионеры, а брат тоже полицейский. В ведомстве считают, что следует конфисковать имущество со спорным статусом получения.

Ранее в Воронежской области был замечен бодро бегающий по дороге страус.

Видео: Гибдд.рф

 
Теги: воронеж, гибдд, игорь качкин
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

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Аноним
Сегодня 17:18

насколько я знаю, прокуратура доказала что у родителей нет возможности купить все это, и этот "честный" оформлял все сделки по генеральной доверенности от родителей. т.е. те сидели смотрели ящик, пока сынка хаты покупал

 

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Аноним
Сегодня 17:18

С таким подходом надо увольнятся всем руководителям полиции

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Аноним
Сегодня 17:12

Конфисковать всё и уволить!!!

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Аноним
Сегодня 17:15

посадка однозначно.. с конфискацией и штрафом в пользу государства

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