Видео: В Воронежской области был замечен бодро бегающий по дороге страус

Очевидец снял на видео экзотического "попутчика".

В Воронежской области по зимней дороге бегал страус.

В социальной сети ВКонтакте подписчик опубликовал необычное видео. По дороге вдоль заснеженного поля бежит страус эму. Видно, что экзотическая птица сильно напугана. Сообщается, что видео снято в Аннинском районе Воронежской области. Местные жители сообщают, что там поблизости есть страусиная ферма.

Чем закончился побег страуса, не сообщается.

Ранее Piter.TV публиковал подобное видео, только из Смоленской области.

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