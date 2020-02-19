Видео: В Воронежской области был замечен бодро бегающий по дороге страус

В Воронежской области по зимней дороге бегал страус.
В социальной сети ВКонтакте подписчик опубликовал необычное видео. По дороге вдоль заснеженного поля бежит страус эму. Видно, что экзотическая птица сильно напугана. Сообщается, что видео снято в Аннинском районе Воронежской области. Местные жители сообщают, что там поблизости есть страусиная ферма.
Чем закончился побег страуса, не сообщается.
Ранее Piter.TV публиковал подобное видео, только из Смоленской области.
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Видео: Настоящий Воронеж
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