Приступ Дмитрия Диброва в кинотеатре попал на видео

Момент приступа Дмитрия Диброва попал в объектив камеры наблюдения и опубликован в сети.
Телеграм-канал "112" опубликовал видео с камеры наблюдения в кинотеатре "Октябрь" с моментом приступа известного телеведущего Дмитрия Диброва. На данных кадрах видео видно, что телеведущий лежит на полу между столиков в фойе кинотеатра. Вокруг него столпились посетители, среди них Леонид Якубович. Вскоре приезжают медработники.
Дмитрия Диброва госпитализировали в больницу, где он проведет 7-10 дней. Ему будет произведено медицинское обследование.
Видео: 112
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