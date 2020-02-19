Приступ Дмитрия Диброва в кинотеатре попал на видео

На данный момент телеведущий чувствует себя удовлетворительно.

Момент приступа Дмитрия Диброва попал в объектив камеры наблюдения и опубликован в сети.

Телеграм-канал "112" опубликовал видео с камеры наблюдения в кинотеатре "Октябрь" с моментом приступа известного телеведущего Дмитрия Диброва. На данных кадрах видео видно, что телеведущий лежит на полу между столиков в фойе кинотеатра. Вокруг него столпились посетители, среди них Леонид Якубович. Вскоре приезжают медработники.

Дмитрия Диброва госпитализировали в больницу, где он проведет 7-10 дней. Ему будет произведено медицинское обследование.

Видео: 112