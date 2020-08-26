В Ираке хотят приобрести российские Су-57

В Military Watch заявили об интересе военных Багдада к российским истребителям пятого поколения.

В Ираке хотят приобрести российские истребители Су-57. Об этом сообщили журналисты из Military Watch. Согласно информации издания, военные из Ирака заинтересовались самолетами пятого поколения Военно-космических сил РФ. О готовности импортировать российскую авиацию заявил инспектор военного ведомства Имад аль-Зухайри.

Напомним, что сейчас Военно-воздушные силы Ирака имеют только американские истребители четвертого поколения F-16 и южнокорейские самолеты Т-50. Во времена СССР Ирак закупил большое количество самолетов. Позже страна перешла на продукцию от США. С 2014 года Россия стала поставлять Багдаду штурмовики Су-25.

Эксперты отметили, что поставки Су-57 - рискованная инициатива для Ирака. Они напомнили, что технологии российских самолетов могут попасть в руки боевиков.

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