Пограничники погибли при ударе турецкого беспилотника на севере Ирака

Дрон Анкары по ошибке атаковал колонну иракских пограничников.

Пятнадцать человек погибли при ударе турецкого беспилотника на севере Ирака. По информации от дипломатов, данная трагедия стала "актом нарушения суверенитете и неприкосновенности" государства со стороны Анкары.

МИД вызовет турецкого посла для передачи ему ноты протеста сообщение МИД Ирака

Днем 13 августа министр обороны Турции Хулуси Акар должен был прибыть с визитом в Ирак. Однако после произошедшего МИД отменил встречу чиновников.

Напомним, что турецкий дрон по ошибке атаковал колонну иракских пограничников. Инцидент произошел на севере-востоке от города Эрбиль. Журналисты местного телеканала Alsumaria News рассказали, что в результате нападения беспилотника погибли люди. В общей сложности жертвами стали 15 человек, включая пятерых пограничников, 10 членов Рабочей партии Курдистана и трех офицеров. Также поступили сведения о ранении гражданского населения.

Первый вице-спикер парламента Ирака Хасан аль-Кааби призвал Совет Безопасности ООН "срочно вмешаться". Он надеется, что организация сможет остановить Турцию от многочисленных нарушений.

Турция начала готовить плацдарм у Ливии на случай конфронтации с Египтом.

Видео: YouTube / سكاي نيوز عربية